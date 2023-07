Face aux cerceaux, des Lions de l’Atlas rugissent aussi !

En toute vraisemblance, le Sport marocain a le vent en poupe. On ne lâche plus rien. Et sur tous les tableaux. Après l’épopée du Qatar 2022, tous nos teams brillent. Les plafonds de verre vacillent face aux rugissements des Lionnes (Australie-New Zeland) et des Lions de l’Atlas. En salle (Dguig & CO), sur le rectangle vert (Regragui et ses poulains), sur le sable et ailleurs.

Sous les cerceaux, l’équipe nationale marocaine de basketball est en train de renouer avec le livre de l’histoire. Une nouvelle page s’écrit sans trop de bruit. Les Locaux viennent de réaliser un nouvel exploit historique en se qualifiant, ce vendredi 14 juillet 2023, pour la finale du championnat d’Afrique des joueurs locaux, aux dépens de la RD Congo, sur un score de 76 à 69 points

Suite à cette qualification, le Maroc affrontera dimanche prochain, le vainqueur de la deuxième demi-finale qui opposera le Rwanda à la Côte d’Ivoire.

Déjà ça de gagné. Un capital à bonifier en prenant un slogan: Niya et travail. Notamment, sur un énorme potentiel en herbe qui ne demande qu’à être accompagné !