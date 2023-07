La femme marocaine au basket comme au foot, ou presque…

Avec cette CAN U23 organisée par notre pays et l’imminent début de la Coupe du monde féminine avec la participation des Lionnes de l’Atlas, on ne s’est presque pas rendu compte des autres Lionnes, celles du Panier, qui combattent farouchement, motivées par ce Made in Morocco sportif qui est en train de dominer l’actualité au niveau continental. Lors du premier match donc, les Marocaines vont s’incliner face à leurs homologues Égyptiennes (Equipe A), mardi dernier par le score de 59-81. Il faut préciser que ce Championnat arabe de basket-ball a débuté, lundi au Caire, avec la participation de 5 équipes, à savoir le Maroc, le Koweït, l’Algérie, en plus de l’Egypte, qui participe avec deux équipes (A) et (B).

Cette équipe féminine égyptienne (A) de basket-ball a ouvert son parcours en battant lundi le Koweït (116-30), tandis que la deuxième équipe égyptienne (B) a battu son homologue algérienne (82-55). L’équipe du Maroc a joué mercredi contre son homologue algérienne, et là, le succès était au rendez-vous, avec une première victoire contre les Voisines 72-59. Jeudi, l’équipe du Maroc affronte l’Egypte (B) qui prend l’avantage lors de la première mi-temps par 41-31. Les Marocaines n’ont pas abdiqué. Au contraire, elles ont bataillé fort pour revenir dans le match. Après deux prolongations, les joueuses marocaines ont finalement gagné avec une avance de trois points (87-84). Elles devraient rencontrer l’équipe du Koweït ce vendredi soir.

Mais quelle que soit l’issue de cette participation, on ne peut que saluer ces braves basketteuses qui se sont battues avec les moyens du bord et le piteux niveau du championnat national féminin de basket-ball.

Dans l’euphorie imposée par le football dans toutes ses formes et ses catégories, nous avons presque oublié (en tant que médias et public) que nous avions des battantes de la balle orange qui défendent les couleurs nationales et s’avèrent à la hauteur des ambitions marocaines de ces dernières années.