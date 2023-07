Le basketball féminin national en finale, n’oubliez pas nos filles…

La sélection nationale féminine de basketball vient de se qualifier pour la finale du 13e Championnat arabe des nations après avoir battu son homologue algérienne par 78-67. Les basketteuses marocaines affronteront la redoutable équipe (A) de l’Égypte en cette finale.

D’ailleurs c’est la seule formation qui a battu les Marocaines en phase de poule. Sinon, c’est un excellent parcours que celui réalisé par cette équipe féminine dont personne ne sait grand-chose, y compris nous autres journalistes.

Comment se sont-elles préparées? Quels moyens ont été mis à leur disposition? Dominés dans nos esprits par les performances footballistiques toutes catégories confondues, on ne s’est presque pas rendu compte que la motivation va grandissante atteignant les autres disciplines sportives. Un combat honorable digne des couleurs nationales que ces filles du basket ont et continuent de livrer.

Au moment où on est encore ivres de joie de ce trophée de la CAN U23 gagné par les lionceaux, on enchaîne avec le derby historique Wac-Raja et personne ne réalise qu’en même temps, il y a des marocaines en terre d’Égypte en train d’honorer leur pays. On passe sur le côté technique et les stratégies de jeu décortiquées par les spécialistes et on focalise sur cette grinta avec laquelle joue l’équipe nationale de basket qui a déjà atteint le podium en atteignant ce stade de la compétition et surtout en battant l’équipe algérienne à deux reprises.

On ne peut qu’applaudir nos basketteuses sachant qu’elles méritent mieux. Bravo les filles.