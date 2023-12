Vidéo. Patrimoine : La Fondation BMCI célèbre le livre «Rabat. La ville nouvelle»

«Rabat. La ville nouvelle. Guide d’architecture 1914-1990» est l’intitulé du livre présenté par son auteur, d’Abderrahmane Chorfi, mercredi 21 décembre à Casablanca. Soutenu par la Fondation BMCI, cet ouvrage met en lumière la ville nouvelle de Rabat et invite à une véritable immersion dans la capitale.

Lors de la cérémonie de présentation, l’urbaniste et architecte Abderrahmane Chorfi a apporté un éclairage captivant sur cette période architecturale essentielle de Rabat, renforçant ainsi la compréhension et l’appréciation de ce patrimoine urbain. «La ville nouvelle est la partie du centre de Rabat qui est comprise entre la muraille andalouse, la muraille almohade, la muraille alaouite et l’avenue de Chellah», a expliqué l’auteur. «Ce beau-livre présente les huit grands courants architecturaux qui s’expriment magistralement dans le périmètre de la ville nouvelle de Rabat entre 1914 et 1990, entre néo-traditionalisme, art nouveau, art déco, mouvement moderne et brutaliste», a-t-il fait savoir.

Concernant la date mentionnée sur le guide d’architecture, qu’est 1914, Chorfi a précisé qu’il s’agit de l’année d’arrivée au Maroc de l’architecte et urbaniste français Henri Prost qui a dessiné les plans des villes marocaines de Rabat, Casablanca, Meknès, Fès et Marrakech.

Ce livre est composé d’images captivantes et de descriptions qui permettent aux lecteurs de voyager à travers les édifices de Rabat, en mettant à leur disposition un guide qui contient les dates de création, les noms des propriétaires, la destination initiale de l’immeuble ainsi qu’une description de la façade et des espaces communs.

Le soutien qu’apporte la BMCI à cet ouvrage intervient dans le cadre de son engagement pour la sauvegarde du patrimoine culturel marocain à travers sa politique de mécénat en faveur de l’édition de livres d’art.