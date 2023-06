Vidéo. Hoba Hoba Spirit au festival gnaoua : «On promet du Hoba de grande facture dans ses plus beaux apparats»

C’est un Anouar Zehouani, ravi du retour au bercail après de longues années d’absence, que nous avons rencontré, en compagnie de son acolyte Mohamed Laâbidi, plus connu par le surnom Oubize, pour une discussion des plus détendues qui soient, à Essaouira, pendant la tenue du festival Gnaoua et Musiques du monde 2023.

A quelques heures de leur production sur scène, le groupe Hoba Hoba Spirit fait tout son possible pour répondre présent au rendez-vous annuel de ce festival. Cette édition est encore plus particulière pour ce band, puisque ses membres fondateurs se retrouvent ensemble. Ils comptent sur le public auprès de qui, ils se ressourcent et ils le lui rendent bien.

Pour leurs chansons, ils s’inspirent de leur quotidien et puisent leur force dans la diversité d’origine de chacun d’eux. «L’avantage de Hoba est que chaque membre apporte sa petite touche, que cela soit de la région où il est né, de ses goûts musicaux, ou de son quotidien. Abdessamad et Saad sont fans de métal, Reda de punk et de rock, Oubize de gnaoua, et moi-même du raï… c’est un enrichissement en soi», ravi de détailler Anouar Zehouani.

Pour eux, la richesse de la musique réside dans sa diversité. Faire des rencontres et mélanger des styles permet à la musique marocaine de s’épanouir. La fusion ne devrait pas ôter l’âme de l’art gnaoui. Bien au contraire. De l’avis d’Oubize : «Ce mélange musical et culturel entre les maâlems gnaouas et d’autres groupes est l’une des meilleures idées de ce festival».

Ils restent tout de même discrets par rapport à leurs projets futurs. «Il y a des choses qui se préparent. Pour l’instant on prend notre temps».