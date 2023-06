Vidéo. Festival Gnaoua : le forum des droits de l’homme fait le point sur l’identité et l’appartenance

Essaouira n’est pas qu’un rendez-vous annuel du festival gnaoua au rythme du monde. Depuis une dizaine d’années, la ville abrite le forum des droits de l’homme pendant la tenue de l’évènement culturel. Pour cette édition, plusieurs thématiques sont abordées, liées aux identités et appartenances, aux crispations identitaires et aux identités sereines. L’occasion de faire un arrêt sur image sur les questions qui se rapportent à l’identité, au pluralisme identitaire, mais aussi à l’appartenance.

Ce rendez-vous s’enracine d’année en année. L’importance du thème retenu renvoie au rapport à l’autre et à l’interaction avec lui. «Cette année, l’exploit de l’équipe nationale au mondial Qatar a pu galvaniser les marocains d’ici et d’ailleurs. Ce forum est l’occasion d’inviter l’ensemble des intervenants et participants à réfléchir ensemble sur les moyens d’aller plus loin» a déclaré Neila Tazi, directrice et productrice du festival. L’idée est de fédérer les talents du monde entier pour renforcer ce que le Maroc porte déjà, à savoir, une identité plurielle, traversée par un ensemble de courants identitaires.

De son côté, Driss El Yazami, président du CCME (Conseil de la communauté marocaine résidant à l’étranger), partenaire du forum pour la première fois, a souligné que le simple rappel des principes humains universels est parfois insuffisant. Il appelle à élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces de lutte contre les discriminations, et à veiller à garantir l’égalité pour tous, quelles que soient leurs origines. «Le défi est d’avoir une politique d’acceptation de l’autre et d’hospitalité» conclut El Yazami.