Poésie : Parution du recueil de poèmes de feu Mohamed Benyahia Tanjaoui

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et en coopération avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, en présence notamment du conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, ainsi que d’une pléiade d’artistes, d’intellectuels et de proches du regretté, cette cérémonie a été marquée par des témoignages des amis du défunt et des pièces musicales jouées par les artistes Fouad Dahmani et Mohamed Ali.

S’exprimant à cette occasion, le président de Maison de la Poésie au Maroc Mourad Kadiri a indiqué que ladite rencontre vise à encenser l’un des grands esprits créatifs qui “nous ont appris à aimer la vie à travers la poésie”, qualifiant le regretté de “l’un des cavaliers de la poésie marocaine”.

Après avoir salué l’initiative de Kais Benyahia consistant à compiler le legs poétique de son père, M. Kadiri a précisé que les poèmes du regretté, ayant remporté le Prix Mohammed V pour la poésie en 1955, ont été chantés par d’éminents artistes marocains et arabes à l’instar d’Abdelwahab Doukkali, Mohamed Abdelwahab et Abdel Halim Hafez.