Le couple le plus glamour et le plus connu du cinéma marocain a accepté de passer «À la table de La Vie éco», un nouveau concept d’interview-vidéo qui prend forme dans un restaurant. Un cadre intime et non moins apaisant qui a encouragé Nabil Ayouch et Maryam Touzani à parler de cinéma évidemment, des difficultés…