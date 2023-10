L’exploration intime et littéraire de Françoise Benomar

C’est l’histoire d’une femme rebelle, Aïssatou Faustine-Adeline Komló, morte trop jeune mais dont l’histoire transcende le temps, entre le passé, le présent et le futur. L’histoire se passe dans son Afrique natale, le Congo de la RDC.

Livre audacieux et singulier, le roman nous transporte dans l’univers complexe de la psyché humaine à travers une série d’histoires narratives possibles et impossibles, une véritable introspection sur le chemin de la vie.

L’art, dans ce récit, se présente comme une arme contre la mort, un miroir reflétant les profondes failles de la société. L’ouvrage met en lumière la puissance de l’art pour révéler les aspects sombres de l’humanité, qu’il s’agisse de l’esclavage, du mercantilisme ou de la servitude. L’auteure nous suggère que l’art peut servir de tribune pour dénoncer l’injustice et la cruauté tout en exprimant le combat pour la liberté.

Ce qui distingue particulièrement cet ouvrage, c’est la manière dont Françoise Benomar parvient à dissoudre la frontière entre la fiction et la réalité. Les récits s’entrelacent subtilement, et l’auteure introduit régulièrement des éléments autobiographiques, invitant le lecteur à se perdre dans un labyrinthe où la frontière entre la vie réelle et la création artistique devient floue.

L’auteure maîtrise l’art de la prose poétique, chaque mot est soigneusement pesé et chaque phrase est une invitation à la réflexion. Son style d’écriture est empreint de sensibilité et de mélancolie, créant une atmosphère qui capte l’essence même des émotions humaines. Elle aborde des thèmes tels que la mémoire, l’amour, la perte et la résilience, offrant ainsi une expérience de lecture profondément émotionnelle.

«Fictions à Rebours : Sur le divan des beaux jours» (*) est une œuvre littéraire qui déstabilise, émeut et fait réfléchir. Elle nous rappelle que la frontière entre le réel et l’imaginaire est souvent plus fine qu’on ne le croit et que chaque vie est une histoire en soi, méritant d’être racontée.

À travers ce récit intime, elle offre un regard perspicace sur le processus de découverte de soi et sur les réflexions les plus profondes qui traversent l’esprit lorsqu’on se penche sur son propre passé. Ce récit en particulier résonnera puissamment avec ceux qui ont entrepris un voyage similaire à la recherche de leur identité.

In fine, l’œuvre nous invite à explorer les méandres de notre propre esprit, à revisiter notre passé et à embrasser notre capacité à créer des récits. Une lecture captivante pour tous ceux qui cherchent à comprendre la complexité de l’âme humaine tout en se perdant dans la beauté de la prose littéraire.

«FICTIONS À REBOURS : SUR LE DIVAN DES BEAUX JOURS»

DE FRANÇOISE BENOMAR

Éditions Milot (2023), 252 pages.