Le “Prix Roman des étudiants France Culture 2024” revient à une Marocaine

Le “Prix Roman des étudiants France Culture 2024” a été attribué, mercredi, à la Marocaine Salma El Moumni, pour “Adieu Tanger” (Editions Grasset).

“Adieu Tanger” est arrivé en tête des votes du jury du Prix Roman des étudiants, composé de 1500 étudiants de toutes filières et de toute la France.

Il s’agit du premier roman de Salma El Moumni, 24 ans, qui questionne le pouvoir destructeur du regard des hommes, l’intimité, la liberté et l’exil.

Les quatre autres livres en lice en 2023 étaient “Le Chien des étoiles” de Dimitri Rouchon-Borie (Editions Le Tripode), “Rocky, dernier rivage”, de Thomas Gunzig (Editions Au Diable Vauvert), “Le plus court chemin” d’Antoine Wauters (Editions Verdier) et “Le Château des Rentiers” d’Agnès Desarthe (Editions de l’Olivier).

Salma El Moumni, originaire de Tanger, est arrivée à l’Hexagone comme étudiante en lettres, et vit à Paris. Elle est passée non loin du “Prix Médicis 2023”, obtenant lors du vote final le 9 novembre quatre voix du jury, contre six pour le Canadien Kevin Lambert (“Que notre joie demeure”).

Soutenu par le ministère français de l’Enseignement supérieur et de la recherche et du Centre National du Livre (CNL), le Prix Roman des étudiants France Culture récompense chaque année une œuvre écrite en langue française issue de la rentrée littéraire.