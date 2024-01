Le Festival des films réalisés par portable est de retour

Soutenu par la Fondation BMCI, le Moroccan Short Mobile Film Contest (MSMFC), festival dédié à l’art du cinéma réalisé à l’aide de téléphones portables, arrive à sa 2e édition cette année. Selon ses organisateurs, ce festival se veut une plateforme unique offerte aux jeunes cinéastes et passionnés de création avec téléphone portable.

Le concours, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier courant, concerne des courts métrages exclusivement tournés par portable. Un événement largement suivi au cours de sa première édition de 2023, qui constitue, en fait, une vitrine pour les graines de cinéastes pour «exprimer leur créativité et leur vision à travers des films captivants et novateurs».

Plusieurs prix seront offerts aux lauréats lors d’une cérémonie de remise de lots, notamment le Grand Prix du Jury, Prix du public et un Prix de la meilleure réalisation féminine soutenu par la Fondation BMCI.

Pour départager les prétendants, le Jury est composé de Wadii Cherrade, réalisateur et lauréat du festival de court métrage de Tanger, du réalisateur Nabil Merrouch, du photographe international Marco Ricci et du réalisateur et créateur de contenu Mostapha Swinga, .