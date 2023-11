Lamia Miriam Skiredj expose “Seeds & Vegetal”

“S’évader dans un monde coloré pour surmonter les horreurs qui nous entourent”. C’est la devise de l’artiste marocaine Lamia Miriam Skiredj, qui présente ses derniers travaux à partir du 30 novembre, à la galerie Dar D’art à Tanger.

“Seeds & Vegetal” est programmée dans le cadre d’une exposition itinérante, organisée en collaboration avec la galerie Art First. Après Tanger, celle-ci sera présentée à Rabat, puis à Casablanca. À travers cette exposition, l’artiste met en lumière un “monde végétal, organique fort et imposant en couleurs récentes, caractérisées par une minutie et une précision exceptionnelle”. Ces dernières “étonnent par leur capacité à saisir chaque détail avec une fidélité quasi photographique”, soulignent les organisateurs de l’exposition dans un communiqué.

“Alors que le lien entre l’homme et la nature tend à se perdre dans nos sociétés contemporaines”, les œuvres de Lamia Skiredj invite le public à s’y reconnecter. Une “véritable évasion” dans un monde végétal, qui est “à la fois dense et imaginaire”.

L’artiste promet ainsi une immersion dans un univers riche en couleurs où “le pouvoir de la nature reprend le dessus”. Seront à l’honneur : des espèces végétales aux formes diverses et variées, s’agrippant les unes aux autres pour envoûter les visiteurs. Au-delà de leur aspect esthétique, les œuvres de Lamia Skiredj se veulent aussi un “pas vers la réconciliation de l’homme avec la nature”. L’artiste, qui veut rendre compte de “l’importance de la Terre”, souhaite pousser chacun à questionner “sa perception du monde végétal qui nous entoure”.

Née à San Antonio, au Texas, Lamia Miriam Skiredj a grandi à Rabat où elle s’est initiée très tôt à la peinture. Après des études d’architecture d’intérieur et de beaux-arts à la Paris American Academy et une formation en architecture d’intérieur et design à la Moore College of Art and Design de Philadelphie, elle a travaillé pendant quatre ans au cabinet de l’architecte Michel Pinseau à Paris, puis à Rabat. Elle a intégré ensuite le département Création de la Maison de l’artisan.

Sa première exposition a eu lieu en 1991 à Paris. Réinstallée depuis à Rabat, elle est actuellement responsable du suivi de projets au département “Production et design” au ministère de l’Artisanat.

Dans ses travaux, elle s’intéresse à l’abstraction géométrique et utilise différents matériaux, dont l’huile, l’acrylique et la technique mixte sur toile. Son thème de prédilection est “le nu féminin”.

Le vernissage de l’exposition “Seeds & Vegetal ” aura lieu jeudi 30 novembre 2023, à partir de 19h00, à la galerie Dar D’art à Tanger et ce, en présence de l’artiste.