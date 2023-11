FIFM : Ce Festival qui ne manque pas trop à Jamaâ El Fna

Jamaâ El Fna vivait au rythme du rendez-vous mondial du grand écran. Cette place mythique était connue par des projections de films, au profit du grand public, lors des éditions précédentes du festival international du film de Marrakech. Les amateurs et cinéphiles, d’ici ou d’ailleurs, se rejoignaient pour visionner les performances des grands noms du 7e art.

Cette année, ce ne sont pas seulement les paillettes et les festivités qui manquent à ce festival, mais aussi, ces projections, au grand dam des spectateurs qui viennent de tout bord pour visionner les films.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres ? C’est le cas de le dire. Les quelques commerçants, artisans et galeristes interrogés, nous ont assurés retrouver une quiétude, après cette décision d’annuler les projections sur la place. Un vrai ouf de soulagement pour certains, un apaisement pour d’autres. Plusieurs artisans ou vendeurs de vêtements traditionnels, bibelots marocains ou autres ont confié être enchantés de cette initiative : «Les projections ne créent qu’un encombrement, jour après jour, qui empêchent les touristes d’arriver jusqu’à nous. La place est plus dynamique le soir qu’en journée et donc c’est une clientèle potentielle que nous perdons» se livre Mohamed El Khiyati, artisan. «Aucun avantage n’est ressenti de ces projections. Il serait mieux de maintenir cette décision, même pour les prochaines années» espère Ahmed Khawti, vendeur à la galerie Palais de la Menara.

Ils sont plusieurs à n’éprouver aucun regret par rapport à cela. D’autres se montrent plutôt indifférents. C’est le cas des opérateurs du secteur du tourisme. Ce qui les préoccupe surtout, c’est la continuité de l’activité touristique dans des conditions internationales difficiles.

En revanche, les restaurateurs se montrent plutôt sceptiques. Que les lieux gastronomiques soient des restaurants avec vue panoramique, snacks ou même sous forme de stands, ils auraient préféré que les évènements organisés soient toujours de mise, car, ils participent à leur dynamique commerciale. Un vendeur de cocktails de fruits déplore : «L’activité touristique dans la ville baisse en cette période. Si on ajoute à cela, l’absence des projections, c’est une partie de notre chiffre d’affaires qui se réduit». Pour Houcine Talé, gérant du restaurant L’Adresse de la place : « L’activité reste la même jusqu’à maintenant. Mais, on aurait espéré que la programmation ne soit pas supprimée non plus ».

Il n’en demeure pas moins que ce cinéma en plein air a un côté fantaisiste jovial et chaleureux, qui permet de passer du bon temps avec sa famille ou entre amis. Il attise la curiosité, occupe les heures creuses et intéresse les citoyens au cinéma. Refera-t-il partie de la programmation les prochaines éditions? On n’en sait pas plus.