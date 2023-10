BAM acquiert deux green bonds émis par la Banque mondiale pour 200 millions d’euros

La Banque mondiale a annoncé, lundi, l’émission de deux obligations de développement durable acquises par Bank Al-Maghrib dans le cadre de la gestion de ses réserves de change.

Les émissions d’obligations de développement durable de 100 millions d’euros à 3 ans et 100 millions d’euros à 5 ans soutiendront le financement des activités de développement durable de la Banque mondiale, indique la même source dans un communiqué, précisant que les obligations arrivent à échéance le 6 octobre 2026 et le 6 octobre 2028.

Cette annonce coïncide avec le début des Assemblées annuelles du Groupe Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech qui visent à stimuler l’action en faveur de résultats plus durables pour les populations et la planète.

Selon la Banque mondiale, cette opération constitue une opportunité pour le Maroc, en tant que premier hôte des Assemblées annuelles sur le continent africain depuis 50 ans, pour sensibiliser à l’urgence d’intégrer l’action climatique dans la région et dans l’ensemble du continent.

La Banque mondiale intègre l’action climatique dans ses efforts de financement du développement, notamment des systèmes alimentaires résilients, des énergies propres et renouvelables et la sécurité environnementale et hydrique dans l’ensemble du portefeuille mondial, y compris dans les pays africains.

L’institution internationale finance également des projets visant à aider de manière proactive les pays à gérer les chocs climatiques tout en mettant en œuvre les mesures d’adaptation nécessaires de toute urgence.

Selon le communiqué, la Banque mondiale adopte une approche globale pour intégrer le changement- climatique dans ses opérations dans plus de 75 pays, avec plus de 90% des nouveaux projets intégrant des composantes climatiques.

«En Afrique du Nord, où le changement climatique aggrave la pénurie d’eau, la Banque mondiale accélère ses investissements pour accroître la résilience de l’approvisionnement en eau potable et de l’irrigation, ce qui sert de modèle à d’autres pays aux ressources limitées en eau», indique-t-on. La Banque mondiale émet des obligations de développement durable sur les marchés de capitaux internationaux pour soutenir le financement d’activités de développement durable conçues pour avoir des impacts sociaux et environnementaux positifs dans les pays en développement, tout en sensibilisant à des thèmes de développement spécifiques dans une gamme de secteurs.