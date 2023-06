CAN U23, les dés sont jetés

Le Maroc accueille la quatrième édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U23, du 24 juin au 8 juillet. Cette compétition est une sorte de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d’été de Paris 2024, comme ce fut le cas en 2011, 2015 et 2019.

Chez eux, les poulains de l’entraîneur national des U23, Issame Charaï, espèrent logiquement remporter la CAN pour la première fois de leur histoire. N’oublions pas que cette équipe compte deux demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 dans ses rangs, et pas des moindres : Bilal El Khannouss et Abdessamad Ezzalzouli.

L’enjeu est on ne peut plus clair, les trois premiers du classement de l’édition 2023 décrochent le billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le quatrième pourrait aussi espérer participer au prochain tournoi olympique de football, mais il devra passer par un barrage intercontinental face à une nation asiatique.

Sur le papier, la sélection olympique regorge de joueurs pétris de talents et expérimentés. Ils peuvent faire la différence et monter sur l’une des trois marches du podium. Tous les ingrédients sont réunis pour réaliser un bon parcours lors des Jeux olympiques et faire valoir la suprématie du football national. On n’est pas dans le cas de figure d’avoir les yeux plus grands que le ventre.

Seulement, la concurrence va être très rude. On sait que huit pays prennent part au tournoi. En plus du Maroc, il y a l’Égypte, le Ghana, le Mali, le Congo, le Gabon, la Guinée et le Niger. Deux groupes ont ainsi été composés chacun avec quatre équipes. Dans le groupe A, on retrouve, respectivement, le Maroc, le Ghana, le Congo et la Guinée. Alors que le groupe B comporte l’Égypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Les matchs sont prévus dans deux stades, à savoir le Complexe Moulay Abdallah et le Grand stade de Tanger, Ibn Battouta.

Toutes ces équipes comptent dans leurs effectifs des joueurs extrêmement doués. En plus de la ribambelle des joueurs marocains, on retrouve des noms à suivre comme les Égyptiens Ahmed Kouka et Mohamed Ashraf, les Ghanéen Kamaldeen Sulemana, Emmanuel Yeboah ou Ernest Nuamah, le Malien Boubakar Traoré en guise d’exemples.