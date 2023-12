CAF Awards 2023, Walid sans conteste !

Comme on s’y attendait, c’est Walid Regragui qui remporte le sacre du meilleur coach de la planète footballistique africaine. Un parcours inégalé d’un entraineur qui a marqué les esprits. Particulièrement, lors de l’épopée du Qatar 2022. Ça tombe à pic, une année après. En ces jours où on revoit le parcours des Lions de l’Atlas. Etre demi-finaliste de la Coupe du monde n’est pas donné à tout le monde. Walid a su donner à ses protégés le souffle qu’il fallait. Gagner de grosses écuries n’est pas un gift. Ça se mérite. La reconnaissance mondiale a été au rendez-vous, celle continentale est un plus pour un coach au vrai sens du terme. Qui plus est en un temps record. Ceux qui en doutaient en ont eu pour leur compte. Walid, tout en préparant la relève, pour les années à venir, a l’œil rivé sur la CAN de la Côte d’Ivoire. Pour un deuxième sacre continental après l’unique de 1976. Cette génération a faim et en veut. 2024 sera le nouveau sacre. L’espoir est permis. Tout le monde y travaille. La FRMF en tête.