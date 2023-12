Marché automobile : les nouveautés de l’année (3/3)

MERCEDES BENZ GLC

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !

Après sept années de bons et loyaux services, la première génération du GLC passe le flambeau à un nouveau modèle. Le changement le plus prononcé se situe à la face avant qui a droit à un nouveau bouclier et des projecteurs au dessin très travaillé comme le suggère cette fine paupière en LED qui aboutit sur la calandre. À l’arrière, le traitement est tout aussi stylé avec de jolis feux triangulaires reliés par une fine bande noire.

Là où la firme de Stuttgart a mis le paquet, c’est dans l’habitacle qui reprend à son compte le poste de conduite de la Classe C. Au menu: un écran d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, ainsi qu’une dalle tactile de 11,9’’ montée verticalement et destinée à l’interface multimédia. De quoi ravir les technophiles qui apprécieront aussi d’autres sophistications comme la recharge sans fil pour smartphone, le stationnement autonome ou encore l’assistant vocal intelligent MBUX (Hey Mercedes). Appréciables, ces équipements le sont d’autant plus, car ils figurent dès le premier niveau de finition dit «avant-garde». La livrée la plus chic (AMG Line+) va encore plus loin en proposant d’autres friandises high-tech, comme l’affichage tête-à-tête, l’assistant directionnel, les projecteurs intelligents ou encore la fonction «Capot moteur transparent».

PEUGEOT INCEPTION

CONCEPT DE RÊVE

Inception Concept. Un patronyme qui trouve son origine dans le latin, le terme «inception» signifiant «début». Ce prototype se veut donc un prélude technologique et esthétique aux futures productions électriques frappées du lion.

Un futur relativement proche, puisqu’une nouvelle gamme est annoncée pour 2025. En attendant, ce concept-car a de quoi faire rêver par sa silhouette racée et annonciatrice du nouveau langage stylistique de Peugeot. Il est question d’une découpe (du capot) au niveau des projecteurs avant renvoyant au design un brin rétro du coupé 504 à l’instar d’un autre proto, le concept e-Legend (2018).

L’élément stylistique phare, c’est surtout l’immensité des surfaces vitrées, avec un pare-brise plongeant et mordant généreusement au niveau du capot. Chère à Peugeot, la signature lumineuse à trois bandes est toujours de mise, à l’avant comme à l’arrière. De l’allure, le véhicule en affiche autant au niveau de son habitacle, accessible via des portes à ouvertures antagonistes.

FIAT DOBLO

DOUBLE JEU

Cette nouvelle génération du ludospace turinois est toujours déclinée en version VP ou voiture particulière (avec banquette arrière) et en VU ou véhicule utilitaire, soit un fourgon dépourvu de banquette et doté d’une carrosserie arrière entièrement tôlée.

Un double jeu que le Doblo pratique avec brio, fort d’une série d’arguments, dont un design totalement remanié et plutôt réussi. Qu’il soit VP ou VU, le nouveau Doblo arbore une silhouette plutôt lisse, marquée par une face avant assez droite du fait de la calandre affinée et reliant les deux projecteurs par un jonc chromé. De profil, on note un vitrage latéral aux angles adoucis, tandis qu’à l’arrière, le hayon vertical accueille des blocs de feux verticaux et une lunette à ouverture indépendante ou «Magic Window», comme pourrait vous la présenter le vendeur dans un showroom Fiat.

Ce blabla commercial renvoie à la praticité de cette lunette qui permet d’accéder aisément à un coffre (chargé) sans avoir besoin d’ouvrir le hayon.