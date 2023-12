Marché automobile: les nouveautés de l’année (2/3)

PORSCHE CAYENNE

LE MÊME EN MIEUX

Le Cayenne est désormais plébiscité pour les vertus de sa version hybride rechargeable et entretient sa jouvence pour rester au top. Sa troisième génération a même profité d’une importante mise à jour. Question design, le Cayenne voit son regard modifié à tous les niveaux avec un capot retouché, une plus large prise d’air, des clignotants intégrés aux lamelles latérales du bouclier puis surtout des phares revisités et dotés de la technologie HD Matrix. À l’arrière, rien ne change, hormis le parechoc redessiné et la barre lumineuse qui adopte de nouveaux graphismes. Dans l’habitacle, grand remue-ménage ! Le cockpit a été redessiné, adoptant pour la première fois un combiné d’instrumentation entièrement numérique de 12,6’’, au design incurvé. Surtout on note deux grandes évolutions à bord. D’une part, la déportation du levier de vitesses vers la gauche du volant, ce qui libère de la place sur la console centrale et améliore l’ergonomie. D’autre part, et à l’image du coupé-berline Taycan, le Cayenne adopte un troisième écran situé au-dessus de la boîte à gants.

HYUNDAI BAYON

FUTÉ, LE P’TIT CORÉEN

Entre le très conservateur Creta et l’avant-gardiste Kona, il existait une toute petite brèche dans la gamme de Hyundai et qui est désormais comblée. Ainsi est né le Bayon, un SUV authentiquement urbain à l’image même de sa clientèle ciblée. Des célibataires ou jeunes couples qui cherchent à se démarquer par ce que le Bayon apporte le plus : du design et de la technologie. Sur le premier registre, ce SUV de poche joue la carte de l’audace, n’hésitant pas à emprunter quelques facettes de style au Kona.

On retrouve notamment cette signature lumineuse frontale un brin futuriste et en deux niveaux, avec en haut et à ras le capot, des projecteurs fins et longilignes, puis sur le bouclier, des phares au dessin original et anguleux.

Ce dernier qualificatif sied encore plus au traitement de la partie arrière qui met en scène une lunette inclinée et des feux en boomerang, reliés par un large bandeau lumineux sous lequel un habillage noir semble prolonger visuellement le vitrage arrière. Le profil, lui, montre une série de coups de crayon et autres nervures sur des flancs creusés, alors qu’avec l’option du toit noir, le pavillon semble comme flottant. Énième détail perceptible sur chacune des ailes avant : l’inscription 48 V, à travers laquelle le Bayon veut montrer patte blanche et microhybridation.

BMW SÉRIE 5

ÉCLECTIQUE ET… ÉLECTRIQUE !

La «5», huitième du nom, incarne d’abord une rupture mécanique en adoptant pour la première fois un moteur 100% électrique. Elle opère surtout un changement stylistique majeur en arborant un look singulier et différent de sa devancière. Si l’on reconnaît le fameux ‘‘double haricot’’ de la calandre, on note des phares inédits qui, outre leur forme atypique, intègrent deux éléments à LED verticaux servant aussi bien de feux de jour que de clignotants. Cette allemande va surtout surprendre par son postérieur, marqué par une malle moins horizontale et des feux à bandes de diodes montées en parallèle. Au demeurant, cette nouvelle Série 5 s’avère nettement plus haute et plus allongée, culminant à 1,51 mètre et s’étirant à 5,06 m ! Et pour cause, cette architecture a été conçue par les ingénieurs munichois pour être «électro-compatible». Comprenez par là que la grande bavaroise peut désormais accueillir dans ses entrailles un tapis de batteries capables d’animer un bloc 100% électrique et surtout lui offrir une belle autonomie. Pour l’intérieur, les concepteurs de la «5» se sont surtout inspirés des cockpits du SUV iX et de la Série 7. On retrouve donc une double dalle incurvée et composée d’un écran de 12,3’’ pour l’instrumentation, jouxtant un autre de 14,9’’ dédié au multimédia. C’est aussi un intérieur entièrement végan avec des habillages naturels, recyclés et aux propriétés similaires au cuir.