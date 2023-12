Marché automobile : les nouveautés de l’année (1/3)

Nissan Qashqai e-Power

L’électrique sous combustion

Popularisé par son look, son nom et le succès de son prédécesseur, le Qashqai prend ainsi le virage écologique dès lors qu’il doit être considéré comme un véhicule électrique. De l’électrique, oui, mais sans recharge par borne publique ou wallbox domestique. Le schéma technique comprend une batterie à haut rendement, alimentée par un 3 cylindres essence 1,5 litre turbo à taux de compression variable de 158 ch, un générateur, un onduleur et un moteur électrique de 140 kW (188 ch). La combinaison de tous ces éléments fait que le moteur essence fonctionne à son meilleur rendement, ne consommant qu’environ 5l/100km et dégageant peu de bruit et de CO2. En même temps, le bloc électrique, lui, assure au Qashqai e-Power les principaux avantages de l’électrique (réactivité, silence), avec en prime une autonomie annoncée de 1.000 km avec un seul plein ! De quoi parcourir de longs voyages, non sans le bien-être du conducteur auquel participe une vaste panoplie d’équipements de confort et de sécurité.

Seat Tarraco

L’Ateca aux hormones

Après le petit Arona, c’est au tour du Tarraco de coiffer une gamme qui a finalement remarquablement réussi à rattraper son retard dans le marché du SUV, segment le plus en vogue actuellement. Et justement, le design est pour beaucoup dans cette réussite, la marque ibérique ayant choisi de crayonner ses modèles de façon à faire l’unanimité et plaire naturellement si ce n’est massivement. Du coup, le Tarraco s’assimile immédiatement à une Seat et plutôt à un Ateca au format XXL. Les deux frangins partagent plusieurs gimmicks et notamment une calandre hexagonale, une signature lumineuse anguleuse à l’avant, ainsi qu’un profil à forte ressemblance, comme le montrent la forme du vitrage latéral et les nervures droites qui traversent les flancs. Seul le traitement de la partie arrière diffère un peu avec la présence d’un bandeau lumineux reliant les deux blocs de feux. Un brin sportive, la finition FR est reconnaissable par ses jantes de 20 pouces et son imposant becquet de toit. Avec une longueur atteignant les 4,73 mètres, le Tarraco se donne surtout plus de prétentions familiales au point de pouvoir accueillir jusqu’à 7 places à bord, via une troisième rangée (en option).

Volkswagen T-Roc

Costaud le cadet !

Dans la fratrie des SUV Volkswagen, le T-Roc n’a aucun complexe à se faire. Mieux encore, il est en passe de voler la vedette à ses aînés (Tiguan et Touareg), puisqu’il caracole dans les ventes. C’est bien la preuve que la taille ne compte pas et que le T-Roc fait avant tout valoir son propre charme, ainsi que d’autres qualités, tout en misant sur un bon rapport encombrement extérieur/prestations intérieures. Et puis, en s’étirant sur 4,23 m, il n’est pas si petit que cela et à 5 (petits) centimètres près, il atteint la longueur d’une Golf. Son charme, il le puise dans son regard droit et sophistiqué qui plaît encore plus dans sa version récemment restylée. Parmi les changements, on note un nouveau bouclier, une calandre revisitée au même titre que les projecteurs avant, tandis qu’évoluent les feux de jour à LED et plus globalement la signature lumineuse. À l’arrière, le graphisme interne des feux est plus joli, tandis que le profil laisse toujours apprécier des passages de roues bien marqués et un épais montant de custode. Soigné par sa finition, agréable par sa sellerie en velours et plutôt spacieux, l’habitacle accueille dans de bonnes dispositions tous les occupants. Leurs bagages aussi. Il est intéressant de souligner que le poste de conduite reçoit d’office un cockpit digital via une dalle de 8’’.