À Valladolid, au centre de l’Espagne, eut lieu, en 1550, un débat politique et religieux. Ses initiateurs étaient Charles Quint, roi de Castille et d’Aragon, et deux papes, Paul III puis Jules III. Charles Quint fit cesser temporairement la colonisation de l’Amérique par les Espagnols, parce qu’il voulait d’abord définir officiellement la légitimité ou l’illégitimité…