La crise de la réforme de l’Éducation nationale est peut-être le miroir d’une société, la nôtre, qui peine à se réformer, à s’adapter à la marche du monde et à sa propre évolution sociale et économique. Éduquer les générations futures à affronter le monde qui les attend est la meilleure façon de préparer l’avenir du pays. Pour ce faire, une réforme est plus que nécessaire, mais laquelle ?