Avant d’arriver à des résultats, il nous faudrait identifier les problèmes que nous essayons de résoudre. Que nous manquerait-il pour vivre heureux et sereins dans le plus beau pays du monde ? Ce travail de formulation est en soi un exercice complet, utile et nécessaire pour aller de l’avant. Une contribution pour mettre la charrue devant les bœufs.