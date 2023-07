Il n’y a pas que le travail dans la vie!

Plan de carrière, entretien d’évaluation, contrôle de présence physique au bureau, tous ces «outils RH» qui ont fonctionné pendant des dizaines d’années sont devenus obsolètes aujourd’hui. Et contrairement à ce que l’on dit, cela n’est pas arrivé après la crise du Covid mais c’est bien avant que cette approche de la vie professionnelle a commencé à changer.

Ce «modèle de dévouement» est donc remis en question par une génération qui cherche un RÉEL équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Voire faire pencher la balance de manière très marquée sur la vie personnelle, tout en abordant le travail d’une autre manière. Ce qui peut être un modèle d’efficience nouveau. Maintenant, il reste qu’une entreprise est un véhicule de performances, qui – à moins de mettre en danger sa survie– ne peut se départir des notions de croissance, rentabilité et profitabilité.

Et c’est à cette «quadrature de cercle» que les dirigeants et spécialistes en ressources humaines doivent faire face en apportant des solutions concrètes et rapidement applicables.

Pour changer un fonctionnement, il faut avoir l’entière responsabilité des commandes du «véhicule». Or, vous n’êtes que l’utilisateur d’un système complexe de procédures, de culture d’entreprise et de croyances «portées» par des personnes qui ne partagent pas les mêmes évidences.

Oubliez les baby-foot pensez au mentoring !

Et pourtant, ces personnes pourraient dupliquer leur «méthode» quand il s’agit de s’adapter aux changements des attentes des clients de l’entreprise (et pour lesquels on ne parle pas de «conflit de génération») en apportant de réelles amélioration de FOND à l’offre (et non un simple baby-foot…).

C’est ce système «agile» qu’il s’agirait de dupliquer en termes de ressources humaines en considérant les collaborateurs comme des clients. De votre côté, la seule chose (mais très importante) que vous puissiez faire sera de sensibiliser vos équipes à ces notions de rentabilité et de profitabilité, et de mettre en place une culture du feedback sur chaque projet et surtout de mentoring dont cette génération est très friande. Remplacez le plan de carrière par un plan de réalisation et de progression et observez les résultats !

