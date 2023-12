Multidimensionnelle parce qu’elle campe des domaines aussi divers et variés que le tourisme, la diplomatie, les investissements et la sécurité. En cette fin d’année, le nombre de touristes approchera le seuil de 14 millions. Un exploit insoupçonné – rappelons-le – au lendemain d’une pandémie universelle dévastatrice et d’un séisme quasi apocalyptique. L’attractivité marocaine a réussi…