Vidéo. La Majorité appelle les enseignants à cesser leurs grèves et s’attache au dialogue social

Lors de cette réunion Aziz Akhannouch a affirmé que la porte du dialogue “sera toujours ouverte”, assurant que le gouvernement est prêt à améliorer certaines dispositions du statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale.



Notant que “l’essence de toute amélioration consiste à garantir la qualité de l’éducation”, il a soutenu que la concrétisation des objectifs de l’État social passe essentiellement par “la réalisation de résultats tangibles qui permettent de rompre avec le décrochage scolaire et la faiblesse criante des apprentissages”.



Il a relevé que le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a accompli “un travail colossal à travers les consultations nationales” ayant impliqué environ 21.000 enseignantes et enseignants, plus de 33.000 élèves et plus de 20.000 familles, en vue d’élaborer un plan de réforme de l’éducation”.



Ces consultations ont servi de base pour la création d’une “école pionnière” ayant donné des résultats positifs pour avoir aidé 63.000 élèves à améliorer leur niveau de manière significative, a-t-il expliqué.



M. Akhannouch a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement déploie des efforts sans précédent pour la consécration des fondements de l’État social, évoquant à ce propos la mise en œuvre d’une série de chantiers royaux, notamment la généralisation de la protection sociale, le programme d’aide au logement et le programme d’aide sociale directe.