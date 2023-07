Vidéo. Casablanca-Settat : La Région dévoile son « Leadership 154 »

Le PDR couvrira les 154 communes de la région et vise à assurer une équité territoriale dans le développement. Abdellatif Maazouz a souligné que ce plan est en parfaite corrélation avec les directives royales, le Nouveau Plan de Développement et le programme d’action du gouvernement.

Le processus d’élaboration du PDR a impliqué tous les acteurs de la région, y compris les communes, le Conseil de la Ville et d’autres partenaires gouvernementaux. Des contrats-programmes ont été établis avec plusieurs ministères pour la mise en œuvre de projets et de programmes. La région a déjà signé une convention-cadre avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et d’autres accords sont en cours de négociation.

Abdellatif Maazouz a exprimé sa satisfaction quant au niveau de conventionnement du PDR, qui atteint déjà 20%. Il a souligné que ce plan vise à maintenir le leadership de la région à l’échelle nationale et continentale, tout en renforçant son attractivité en tant que destination d’investissement et cadre de vie agréable pour les habitants et les touristes.

En ce qui concerne le financement des projets, le président du Conseil de la Région a mentionné que des partenariats seront établis avec un ratio de 1/3-2/3 entre les ministères, les organismes étatiques et les collectivités territoriales. Il a également indiqué que l’endettement ne représenterait qu’environ 2 milliards de dirhams, et que la région a une crédibilité solide qui attire les bailleurs de fonds.

Concernant le calendrier de réalisation, Maazouz a souligné que les engagements de la région seront respectés, mais que le reste dépendra des procédures et des partenaires impliqués. Il a insisté sur le fait que ces engagements sont politiques et que tous les acteurs sont déterminés à réussir les objectifs de la Régionalisation avancée.