Vidéo. Assemblées BM – FMI. Dans les coulisses des préparatifs à Marrakech

C’est en 1946 que se sont tenues les premières assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI. Depuis, les conseils des gouverneurs de ces institutions se réunissent chaque automne à Washington et une fois tous les trois ans, ils quittent la capitale américaine pour une ville d’un des pays membres.

Au cours des 25 éditions délocalisées, l’Afrique n’a abrité cet événement qu’une seule fois. A Naïrobi en 1973. C’est donc 50 ans plus tard que cette grand-messe de la finance mondiale revient dans notre continent, avec Marrakech comme ville hôte…

Cela aura lieu du 9 au 15 octobre prochain. Une semaine durant laquelle les plus grands financiers de la planète se croiseront sur le site de Bab Ighli. 23 hectares y sont aménagés, 45 en comptant, les espaces extérieurs. De terre sortira une salle plénière, des espaces bureaux et 46 salles de forums pour abriter les travaux de quelque 14.000 participants.

Depuis plusieurs mois, les travaux sur site battent leur plein sous la supervision du Comité de Pilotage National, présidé par le Chef du Gouvernement et réunissant tous les départements et institutions concernées. A la coordination, Nadia Fettah préside le comité interministériel chargé de suivre tous les aspects. Car accueillir les financiers de la planète, ça ne s’improvise pas.

Alors les réunions d’inspection, d’information et de sensibilisation s’enchainent avec les différents acteurs. La caméra de La Vie Eco a été autorisée à capter l’ambiance de certaines d’entre elles en exclusivité.