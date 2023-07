Vidéo. Akhannouch : Le contrat-programme permettra à la RAM de se hisser au rang des grandes compagnies

Le contrat-programme, signé mardi à Rabat, entre le gouvernement et la Royal Air Maroc (RAM) au titre de la période 2023-2037 permettra à la RAM de se hisser au rang des grandes compagnies aériennes à l’échelle mondiale et régionale, a affirmé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Il s’agit d’un contrat-programme d’investissement par excellence qui permettra à la compagnie nationale d’augmenter sa flotte de 50 appareils actuellement à 200 appareils en 2037, a souligné M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature.

La convention permettra ainsi à la RAM de jouer pleinement son rôle sur le continent africain, mais aussi d’accompagner la stratégie nationale de développement touristique, a-t-il fait valoir.

Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Exécutif conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI pour le renforcement du rôle du transport aérien, a relevé le Chef du gouvernement, ajoutant qu’un suivi annuel sera assuré pour s’enquérir de l’état d’avancement de ce chantier.

De son côté, le Président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), Hamid Addou, a indiqué que la signature de ce contrat-programme donne un nouveau souffle, une nouvelle ambition et un nouvel envol pour la RAM, ajoutant que “c’est un jour historique pour la RAM et un moment très fort de l’histoire de cette compagnie aérienne créée depuis 65 ans déjà”.

Il s’agit d’accompagner toutes les orientations stratégiques de SM le Roi ainsi que toutes les stratégies sectorielles, et en premier lieu le tourisme dans le but d’y apporter une dynamique nouvelle, a fait savoir M. Addou.

Ce contrat-programme, a-t-il dit, trace cette dynamique sur les prochaines années avec un investissement important permettant de passer d’une flotte de 50 avions à près de 200 avions, ce qui fera de la RAM une compagnie leader au niveau international à même de transporter un nombre important de touristes et de Marocains du monde dans les meilleures conditions.

L’objectif est aussi de transformer le hub de Casablanca en hub majeur et le plus important du continent africain, a-t-il dit.

Paraphé par MM. Akhannouch et Addou, le contrat-programme s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement par le gouvernement de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026, qui ambitionne de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales majeures, avec 17,5 millions de touristes, 120 milliards de dirhams de recettes en devises et la création de 80 mille opportunités d’emploi directes et 120 mille indirectes, en plus du renforcement du rôle du secteur touristique dans l’attraction des investissements et la création des entreprises.