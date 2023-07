Tourisme : Marrakech renforce ses liaisons aériennes via Doha

La dynamique de la croissance de l’activité touristique dans la région Marrakech- Safi est marquée par le retour des connections aériennes long- courriers, à l’instar de la desserte aérienne Doha- Marrakech, représentant une opportunité pour atteindre des marchés lointains en Asie, Océanie, Europe Centrale et en Afrique.

L’une des compagnies aériennes leaders dans le monde, Qatar Airways vient d’annoncer le lancement de son nouveau vol direct reliant la capitale qatarie, Doha à Marrakech, l’une des destinations les plus prisées du Maroc, indique le Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech- Safi dans un communiqué.

Ce nouveau vol sera opéré quatre fois par semaine, offrant ainsi aux voyageurs une plus grande flexibilité et une connectivité optimale entre les deux villes, fait savoir la même source.

A cette occasion, le CRT Marrakech- Safi, en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et l’Office National des Aéroports (ONDA), a organisé, ce vendredi 30 juin à l’aéroport international de Marrakech- Ménara, une cérémonie d’accueil au profit des passagers du vol inaugural de cette desserte aérienne, marquant ainsi une nouvelle étape pour la destination Marrakech, à travers cette route directe vers des marchés à fort potentiel tels que : les pays du Golfe, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, et l’Australie.

La compagnie aérienne « Qatar Airways » s’est ainsi, engagée à offrir une expérience de voyage inégalée à ses passagers à bord des avions modernes Boeing 787-8, d’une capacité de 232 sièges, dont 22 sièges business class, a relevé la même source.

Il est à rappeler que durant les 5 premiers mois de 2023, Marrakech a enregistré plus de 3.689.415 nuitées touristiques, avec une progression de 12%, et un taux d’occupation de 68% dans les unités hôtelières classées (5 points plus que 2022), tandis que l’aéroport international Marrakech Ménara a accueilli, durant la même période, quelque 2.686.278 passagers, réalisant une hausse de 65% par rapport à l’année 2022.