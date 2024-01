ONCF : Lancement d’une station de recyclage des eaux de lavage des trains

L’Office national des chemins de fer se met au diapason des efforts de rationalisation des ressources en eaux, en ayant recours à la réutilisation des eaux usées et traitées. Il vient en effet d’attribuer le marché relatif à la conception, l’étude et la réalisation d’une station de traitement et de recyclage des eaux de lavage des trains. Cette station sera située au Technicentre de maintenance des voitures à Casablanca.

Et c’est la société marocaine New Water qui a été retenue. Ce spécialiste de la construction et d’exploitation de stations de traitement des eaux usées urbaines et industrielles était en concurrence avec la société Altair Environnement. Le délai d’exécution du marché est fixé à trois mois.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, la station doit permettre la récupération, le traitement et la réutilisation d’au moins de 90% de l’eau utilisée pour le nettoyage interne et externe des trains. Elle doit également être capable de traiter un volume journalier de 40 m3, avec un débit de pointe de 8 m3/h.