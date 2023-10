L’ONMT dévoile sa nouvelle campagne mondiale «Forever Marrakech»

L’Office National Marocain du Tourisme a dévoilé, en avant-première, lors de la séance plénière des assemblées générales de la Banque Mondiale et du FMI, sa nouvelle campagne mondiale «Forever Marrakech». Cette campagne incarne la résilience de la ville ocre et du Maroc, l’objectif étant de réaffirmer Marrakech et plus largement le Maroc comme une destination incontournable, souligne l’Office dans un communiqué.

«L’affluence internationale des assemblées annuelles du FMI et de la BM ont été une occasion exceptionnelle, aujourd’hui, pour lancer cette campagne afin de montrer au monde entier que Marrakech, comme le Maroc, est une destination d’exception qui continuera à briller de sa lumière caractéristique et à accueillir chaleureusement tous ceux qui souhaitent la découvrir», ajoute la même source.

Lors de sa projection, le film «Forever Marrakech » a été chaleureusement accueilli par l’ensemble des participants présent à la grande messe financière. L’hommage est porté par la voix de la chanteuse marocaine Meryem Aboulouafa, précise-t-on.

Pour accompagner ce lancement, l’ONMT mets en place également une nouvelle identité graphique symbolisant le jour qui se lève et qui continuera d’illuminer la ville à l’infini : «Forever Marrakech» accompagné d’une signature très forte «Tant que le soleil se lèvera, Marrakech brillera».

Cette nouvelle campagne de l’ONMT sera déployée dans les prochains jours dans les marchés stratégiques à savoir la France, l’Espagne, l’Allemagne, Le Royaume-Uni, les USA principalement en Digital et affichage urbain statique et dynamique.