L’inflation s’éloigne, les taux baissent

Il faut dire que les conditions du marché primaire sont actuellement des plus avantageuses, dans le sillage notamment de la baisse tendancielle de l’inflation. Celle-ci a ralenti à 4,3% en octobre, atteignant un nouveau plus bas depuis février 2022. Dans ce contexte, les taux, notamment sur les maturités longues, ont enregistré une baisse sensible.

Le taux à 10 ans s’est ainsi replié de 16 points de base, tout proche de la barre des 4%, tandis que le taux à 20 ans a lâché 9 pbs à 4,8%. De bon augure, à l’approche de la dernière réunion de politique monétaire de Bank Al-Maghrib de l’année, qui devrait, selon toute vraisemblance, écarter toute nouvelle hausse du taux directeur.