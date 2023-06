Le nombre de Marocains ayant visité Israël a doublé à fin avril

Selon l’Institut Abraham des accords pour la paix (AAPI) basé aux États-Unis, les visiteurs marocains affluent vers Israël, avec une augmentation significative au cours des quatre premiers mois de 2023. Une croissance stupéfiante de 100% par rapport à l’année précédente a été enregistrée, avec environ 1.400 citoyens marocains qui ont visité l’Etat hébreu entre janvier et avril de cette année, dont près de 200 en avril.

Bien que le Maroc occupe la tête du classement des pays arabes avec la plus forte augmentation de visites en Israël, il demeure légèrement en retrait par rapport à l’Égypte et la Jordanie, qui ont déjà signé des accords de paix avec Israël ces dernières décennies.

Au cours des quatre premiers mois de 2023, 4.700 Égyptiens ont foulé le sol israélien, enregistrant une hausse de 23,68% par rapport à la même période l’année précédente. Quant à la Jordanie, plus de 5.000 visiteurs jordaniens ont franchi les frontières, enregistrant une augmentation significative de plus de 93% par rapport à l’année précédente. Les statistiques pour les Émirats arabes unis et Bahreïn n’ont pas été divulguées.

La même dynamique est constatée dans le sens opposé. Plus de 51.500 visiteurs israéliens se sont rendus au Maroc au cours des quatre premiers mois de cette année, témoignant d’une augmentation de 115% par rapport à la même période de l’année précédente.