Fès-Meknès: 180 millions de dirhams en appui aux investissements touristiques des PME

Lors de sa dernière session d’octobre, le conseil de la région Fès-Meknès a approuvé une convention de partenariat portant sur la création et la mise en œuvre de ce mécanisme d’appui avec pour objectif d’encourager et de renforcer les investissements touristiques au niveau de la région.

Selon les termes de cette convention, dotée d’une enveloppe de près de 180 millions de dirhams (MDH), dont une contribution du conseil de la région d’une valeur de 90 MDH, une société de développement régional sera créée pour la mise en œuvre dudit mécanisme, en vue de renforcer la compétitivité de l’offre touristique de la région et de soutenir la rentabilité et la durabilité des investissements des entreprises touristiques.

Cette convention, qui lie le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire, le conseil de la région Fès-Meknès, la wilaya de la région Fès-Meknès, la société marocaine d’ingénierie touristique et la chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Fès-Meknès, contribuera à la promotion du secteur touristique dans la région et à la création d’emplois.

Ainsi, les entreprises ciblées bénéficieront d’un accompagnement à travers une plateforme numérique pour la résolution des problèmes rencontrés et de services de conseil, d’orientation et d’accompagnement pour développer leurs projets touristiques, en plus d’un ensemble d’incitations et d’assistances depuis la phase de conception jusqu’à la phase d’exploitation et de commercialisation.

Ce mécanisme de soutien à l’investissement et aux petites, moyennes et très petites entreprises touristiques de la région sera mis en œuvre par un staff spécialisé et d’un réseau de partenaires du système touristique pour soutenir les entreprises qui bénéficieront de cet accompagneront.