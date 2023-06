Marrakech abritera la conférence mondiale sur la sécurité routière

Le Royaume du Maroc accueillera à Marrakech la quatrième conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière les 18 et 19 février 2025, annonce ce mardi le ministère du Transport dans un communiqué .

Le choix du Maroc est une occasion pour adresser un message fort de responsabilisation et de sensibilisation sur la problématique mondiale de la sécurité routière, notamment sur le continent africain qui présente le taux de mortalité le plus élevé, souligne la même source.

L’objectif de cette conférence est de dresser un bilan-étape des progrès accomplis durant le premier quinquennat de la mise en œuvre du Plan Mondial pour la sécurité routière 2021-2030. L’évènement vise aussi à créer une dynamique à l’appui de la nouvelle vision de la mobilité sûre et durable et ce, dans l’ambition d’aboutir à une déclaration orientée vers l’avenir à même de poser les jalons de nouvelles actions en matière de sécurité routière.

Cette édition s’inscrit dans la continuité des trois conférences précédentes organisées à Moscou en 2009, à Brasilia en 2015 et à Stockholm en 2020, et marquera ainsi une étape importante dans les efforts déployés pour sauver des vies sur les routes et atteindre l’objectif qui consiste à réduire de 50% le nombre de décès dus aux accidents de la circulation durant la décennie 2021-2030.