Maroc-France, dans tous les sens

Cette visite effectuée, le 3 octobre, par une délégation de diplomates et de militaires français à la mairie de Laâyoune n’a, sans doute, échappé à personne. La date et le lieu sont fort intrigants. Et pour cause, comme chaque année, la question du Sahara est à la tête de l’agenda de ce mois au Conseil de sécurité.