Mais où est l’opposition ?

Jeudi dernier, les membres de la Commission des finances ont déposé les amendements du PLF 2024. Ces amendements devraient être votés ce vendredi 10 novembre.

Entre temps, les différents départements ont présenté leur budget sectoriel. Sauf que pendant ce temps, l’opposition est restée discrète. Absente même puisqu’au sein de la Commission des finances, le gros de l’effectif des députés qui suivent et participent aux débats compte parmi les partis de la majorité. Certains élus de l’opposition ont bien été tentés par l’appel des sirènes du populisme, surfant sur l’augmentation des droits d’importation du thé ou des smartphones, mais ils se sont rendu compte que la piste ne tenait pas. D’autres ont essayé de politiser la TVA sur la consommation de l’eau et de l’électricité, mais ils se sont aperçus qu’une légère hausse de 16 centimes sur la facture n’en vaut pas la peine. Les seules oppositions argumentées sont d’origine extraparlementaire, les transporteurs et les laboratoires pharmaceutiques notamment. Tout porte à croire que le PLF 2024 va passer comme une lettre à la poste.