L’Exécutif veille à la mise en oeuvre du programme d’aide au logement

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé jeudi que l’exécutif veillera à la mise en oeuvre du grand chantier Royal d’aide au logement dans la transparence et la fluidité, à travers la création d’une plateforme numérique pour la gestion de ce nouveau programme.

Intervenant au début des travaux du conseil de gouvernement, M. Akhannouch a indiqué que ce programme, sur lequel se penche le gouvernement, est une étape importante dans la consolidation des fondements de L’État social, conformément à la Haute volonté Royale, en visant à renforcer les capacités des citoyens à accéder au logement décent.

Soulignant l’importance majeure que revêt le logement pour la préservation de la dignité des citoyens, M. Akhannouch a réitéré la détermination du gouvernement à répondre à leurs besoins et attentes.

L’État a veillé à renouveler l’approche relative à l’accès à la propriété du logement à travers l’octroi d’aides directes aux primo-acquéreurs, a-t-il relevé, notant que le conseil de gouvernement se penchera sur le décret fixant les modalités des aides de L’État ainsi que les modalités d’octroi de ces aides au profit des acquéreurs d’une résidence principale.

A travers ce programme, qui s’étale sur une durée de cinq ans (2024-2028), le gouvernement ambitionne de faciliter aux classes sociales à faible revenu et à la classe moyenne d’accéder au logement et de réduire le déficit en logement.

Il s’agit aussi de renforcer la dynamique économique, de donner une forte impulsion au secteur de l’habitat et d’encourager le secteur privé, notamment les PME, et de créer de l’emploi, a-t-il ajouté, appelant les différents départements ministériels à redoubler d’efforts en vue de mettre en oeuvre ce genre de programmes qualitatifs et à renforcer la communication institutionnelle et de terrain avec l’ensemble des citoyens autour de ces programmes.