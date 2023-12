Le Secrétaire Général du Gouvernement reçoit la DG adjointe de l’AIEA

Cette rencontre a également réuni M. Said Mouline, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR).

La réunion s’inscrit dans le cadre des travaux de la mission du Service Intégré d’Examen de la Réglementation de l’AIEA (IRRS), qui vise à renforcer et optimiser le cadre réglementaire et institutionnel en matière de sûreté nucléaire et radiologique au Maroc.

Mme Evrard et M. Mouline ont souligné les relations de coopération fructueuses et durables entre le Royaume du Maroc et l’AIEA, mettant en avant la mission actuelle de l’IRRS comme une illustration concrète de cette collaboration étroite.

Au cours de la rencontre, Mme la Directrice Générale Adjointe a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la mission en cours. Elle a salué les conclusions et les recommandations auxquelles la mission est parvenue, soulignant l’engagement continu du Maroc envers les normes internationales de sûreté nucléaire et radiologique.

De son côté, M. le Secrétaire Général du Gouvernement a assuré à Mme Evrard de l’entière disponibilité du SGG pour accompagner l’AMSSNuR dans la mise en œuvre des recommandations de l’AIEA. Il a souligné l’importance de la collaboration continue pour le développement du cadre réglementaire relatif à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques au Maroc.

La réunion a également été l’occasion de discuter des prochaines étapes, notamment la révision ou l’adoption de textes réglementaires, conformément aux conclusions de la mission de l’AIEA. Le Maroc, par le biais du SGG, se positionne ainsi en faveur d’une approche proactive pour garantir la sûreté et la sécurité dans le domaine nucléaire et radiologique.