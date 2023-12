L’augmentation des salaires des enseignants coûtera 9 milliards en deux ans

Dans sa réponse à une question à la Chambre des représentants sur «le dialogue social avec les syndicats de l’enseignement et les garanties de pérennisation du temps scolaire», Chakib Benmoussa a estimé que l’augmentation des salaires des enseignants coûtera 9 milliards de dirhams en deux ans.

Le ministre a exprimé l’espoir de voir que la nouvelle dynamique du dialogue social et ses résultats provisoires contribuent à créer un climat approprié pour le retour aux classes et à ouvrir la voie à une réforme globale du système éducatif, qui rétablirait le prestige de l’école publique et la placerait au cœur du projet de développement du Royaume.

Le ministère de l’Éducation nationale place l’intérêt supérieur de l’élève au-dessus de toute autre considération afin, dit-il, de garantir la pérennité du temps scolaire et la mise en œuvre de la réforme de l’éducation, conformément aux engagements et aux objectifs de la feuille de route 2022-2026.