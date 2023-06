La Directrice générale du FMI attendue prochainement au Maroc

«Au plaisir de visiter le magnifique Maroc la semaine prochaine!», a écrit ce jeudi la patronne du Fonds monétaire internationale sur son compte Twitter. Pour la responsable, cette visite est une «belle occasion d’approfondir notre partenariat déjà solide avec les autorités marocaines, et d’entendre les voix locales, alors que nous préparons nos Assemblées annuelles Marrakech 2023».

Looking forward to visiting beautiful Morocco next week! A great chance to deepen our already strong partnership with 🇲🇦 authorities, and to hear local voices, as we prepare for our #Marrakech2023 Meetings.



The #CountdowntoMarrakech is on! https://t.co/EPcDMakTXK

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 15, 2023