La Commission nationale pour le développement numérique créée

Le projet de décret présenté par Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef de Gouvernement chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration, précise les membres et les missions de la Commission nationale pour le développement du numérique.

Cette commission constituera un cadre de gouvernance pour contribuer à la finalisation de la Stratégie Nationale pour le Développement du Numérique, et sera notamment chargée d’émettre un avis et présenter des suggestions et recommandations concernant les grandes orientations de la Stratégie Nationale de Développement du Numérique, l’évaluation de sa mise en œuvre, ainsi que de proposer diverses mesures susceptibles d’assurer l’effectivité et l’efficience de la mise en œuvre de cette stratégie.

Cette commission, présidée par le Chef du gouvernement, et dont la secrétariat permanent est assuré par le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, est composée de représentants du secteur public, autorités gouvernementales et établissements publics, et du secteur privé, représenté par les organisations et associations professionnelles ainsi que des experts dans le domaine du digital.

Mme Mezzour a rappelé la méthodologie participative adoptée dans l’élaboration de la stratégie nationale de développement du numérique, basée sur la tenue d’une série de réunions consultatives régionales avec les citoyennes et citoyens, et divers acteurs du domaine du digital qui ont contribué, à travers leurs avis et idées à la formulation de la stratégie nationale de développement du numérique basée sur l’accélération de la digitalisation des services publics et la transformation du Royaume en un pôle numérique régional.