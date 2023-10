Forsa 2023 : déjà 5.000 porteurs de projet financés

L’édition 2023 du programme Forsa avance à grande vitesse. Le ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire annonce ce mardi que le programme a débloqué les financements pour 5.000 porteurs de projet, atteignant déjà 50% de son objectif.

«Atteindre ces réalisations a nécessité une mobilisation exceptionnelle à chaque étape du processus du programme», souligne la même source. La phase de signature des contrats a ainsi enregistré une avance de 2 mois et demi par rapport au planning prévisionnel, avec environ 9.000 contrats signés à date.

«La mobilisation de toutes les équipes de la SMIT et des partenaires, ainsi que les best practices que nous avons mis en place en 2022, nous ont permis d’avancer très vite en 2023», s’est félicité à cette occasion Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, en charge du programme gouvernemental Forsa.

Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous maintenons le cap pour financer 5.000 porteurs de projets supplémentaires dans les prochaines semaines, afin d’atteindre 10 000 porteurs de projets à fin 2023».

A noter que pour sa deuxième édition, Forsa a mobilisé plus de 50 incubateurs en vue de former et accompagner les porteurs de projets, les aidant à transformer leurs idées en projets concrets.

Forsa 2023 travaille également en partenariat avec sept institutions financières dans un processus d’octroi de financements inclusif, mettant l’accent sur la motivation des porteurs de projet et le potentiel de développement de leurs idées.