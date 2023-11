Exploitation minière : le Maroc réélu vice-président représentant l’Afrique francophone

La réélection du Maroc, représenté par le Directeur des mines et des hydrocarbures au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Abdelaali Lefdaoui, a eu lieu à l’occasion de la 19ème Assemblée générale annuelle de l’IGF tenue du 7 au 9 novembre à Genève, indique un communiqué du ministère.

Cette nomination est une consécration de l’engagement du Maroc en matière de politique minière et énergétique aux niveau national et régional et reflète la confiance des pays africains envers le Royaume, souligne le communiqué. Le Maroc a été élu pour représenter l’Afrique francophone au sein du Comité exécutif de l’IGF aux côtés de la Suède, des États-Unis, du Pérou, du Lesotho et de la Thaïlande, précise la même source.

L’IGF est une plateforme mondiale de coopération entre les gouvernements des pays industrialisés et des pays en développement dans le domaine des mines et des ressources minérales.

Elle entend établir un partenariat volontaire entre les pays intéressés pour mobiliser et coordonner les efforts nécessaires à la mise en œuvre d’actions à tous les niveaux afin d’accroître la contribution des mines, des minéraux et des métaux à la transition énergétique et au développement durable.