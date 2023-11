Enseignement: Lancement du programme national de soutien scolaire dès le 4 décembre

Le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports vient d’annoncer le lancement du programme national de soutien scolaire en faveur des élèves poursuivant leurs études au sein des établissements d’enseignement public. Cette opération se déroulera du 4 au 10 décembre 2023 au niveau de toutes les régions du Royaume.

Le lancement de cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions données par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, lors de la réunion tenue le lundi 27 novembre avec les syndicats représentatifs du secteur de l’enseignement et signataires de l’accord du 14 janvier.

Selon la tutelle, des programmes régionaux, locaux et régionaux de soutien sont mis en œuvre sur la base des résultats d’une évaluation diagnostique, l’exploitation et l’analyse des résultats scolaires antérieurs et des différentes évaluations des acquisitions réalisées depuis le début de l’année scolaire 2023-2024.

Les programmes seront aussi adaptés aux particularités locales et aux besoins réels des élèves, et reposeront sur plusieurs mécanismes. Parmi ceux-ci, le soutien scolaire financé dans les cadres des heures supplémentaires et dédié aux établissements d’enseignement secondaire. Ce mécanisme se focalise sur les matières fondamentales en utilisant des approches pédagogiques développées par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco).

La programme s’appuiera également sur la méthode Teaching at the right level (TARL) assurée au niveau des écoles pionnières. D’autres établissements bénéficieront d’un soutien financé par les partenaires, dans le cadre de programmes de l’INDH, d’Awrach mais aussi de partenariats signés avec les académies et directions régionales de l’Éducation nationale. Le programme de soutien s’appuiera aussi sur la plateforme numérique «TelmidTICE», via des cours en ligne.