Énergie : Du gaz synthétique produit au Maroc ?

C’est une nouvelle source d’énergie verte et le Maroc serait bien parti pour en devenir producteur et fournisseur pour l’Europe : le méthane synthétique. Également appelé e-NG, il s’agit d’un carburant renouvelable obtenu en combinant de l’hydrogène vert avec du CO2 recyclé. Il est chimiquement indiscernable du gaz naturel, mais à la différence de ce dernier, il provient de sources renouvelables. Selon les experts, ce gaz synthétique est compatible avec les infrastructures existantes et offre un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des secteurs traditionnellement difficiles à décarboner. Une étude vient d’ailleurs d’être menée au Maroc en ce sens par la société TES, une entreprise mondiale d’énergie verte à la pointe de la production d’e-NG, et l’Université de Liège. L’étude en question a modélisé la chaîne d’approvisionnement en énergie nécessaire pour fournir un approvisionnement constant en méthane synthétique neutre en carbone, du Maroc à la Belgique.

Le projet, intitulé «Méthane synthétique pour la fermeture de la boucle carbone : Étude comparative de trois sources de carbone pour la synthèse de carburant neutre en carbone dans des pôles d’énergie renouvelable éloignés», a débuté en août 2023. L’objectif était d’évaluer la praticabilité et l’efficacité de la création de méthane synthétique dans les régions riches en soleil du Maroc. Les résultats indiquent qu’il est possible de livrer en Belgique ce carburant à un coût compétitif en utilisant les sources de CO2 existantes au Maroc.