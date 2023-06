Conseil de gouvernement : Nouvelles nominations, Adel El Fakir maintenu à la tête de l’ONMT

Adel El Fakir a été reconduit à la tête de l’ONMT (Office national marocain du tourisme), lors de la réunion de ce jeudi du conseil de gouvernement. Il a été nommé pour la première fois en tant que directeur de l’Office en 2018.

D’autres personnes ont été également reconduites à leur poste à l’instar d’Amine Idrissi Belkasmi, directeur de l’Agence Urbaine d’Agadir et Ahmed El Bouari, directeur de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole, au sein du ministère de l’Agriculture. Pareil pour Mohamed Benzerhouni qui occupe le poste de directeur des Ressources humaines et de la Formation des cadres, au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Mohamed El Ghali a été nommé Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’El Kelâa des Sraghna.