Batteries électriques : ABB va soutenir Gotion High Tech dans son projet de gigafactory au Maroc

Du nouveau pour le projet de gigafactory au Maroc porté par Gotion High-Tech, l’un des dix plus grands fabricants de batteries pour véhicules électriques dans le monde. Le groupe chinois a récemment signé un mémorandum d’entente avec le groupe suédo-suisse ABB, pour soutenir la construction et le développement d’usines de batteries lithium-ion à grande échelle afin de desservir les marchés européens et américains des véhicules électriques (VE).

La signature a eu lieu dans la première usine de fabrication de batteries de Gotion High-Tech à Göttingen, en Allemagne. Dans le cadre de cet accord, le leader technologique mondial ABB collaborera avec Gotion High-Tech pour fournir un plan directeur combinant l’automatisation, l’électrification et les technologies numériques.

«Gotion High-Tech, dans laquelle Volkswagen détient une participation de 26,5%, s’apprête à ouvrir une usine de batteries au lithium de 2 milliards de dollars dans l’Illinois et envisage également d’ouvrir une usine au Maroc dans le cadre de ses ambitieux efforts mondiaux visant à accroître la disponibilité et la résilience du marché des véhicules électriques», souligne un communiqué de ABB.

«Notre partenariat avec ABB nous permettra de contribuer à la demande très élevée de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis», a déclaré Li Zhen, président de Gotion. «Nous sommes convaincus que les approches d’ABB ont fait leurs preuves pour accroître rapidement les opérations tout en garantissant que la sécurité et la responsabilité environnementale sont prises en compte à chaque étape», a-t-il ajouté.

«Il s’agit d’une nouvelle étape pour ABB dans la fabrication de batteries, où nous nous associerons à Gotion High-Tech pour le développement de leurs usines de batteries à grande échelle», a de son côté déclaré Staffan Sodergard, responsable chez ABB. Selon lui, «alors que la demande de véhicules électriques continue de croître, la fabrication en masse de batteries reste une priorité absolue pour garantir une disponibilité et un approvisionnement constant sur le marché mondial».

Pour rappel, Gotion High-Tech avait signé le 31 mai dernier, avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), un mémorandum d’entente portant sur la construction d’une usine de batteries pour véhicules électriques dans la commune de Bouknadel, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Fruit d’un investissement estimé à 65 milliards de dirhams, ce futur site disposera d’une capacité de production annuelle d’environ 100 gigawatts par heure (GWh) et permettra la création de 30.000 emplois sur 10 ans.