Bassin de Sakia El Hamra et Oued Eddahab : Plusieurs projets prévus

Le Ministre de l’Equipement et de l’Eau a présidé les travaux du Conseil d’Administration de l’Agence du Bassin Hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab au titre des années 2022 et 2023. Il en ressort que ce bassin a connu durant l’année hydrologique 2021-2022 un déficit significatif au niveau des précipitations de l’ordre de 43%, impactant négativement le niveau des nappes souterraines. Ce déficit au niveau des précipitations a persisté durant l’année hydrologique 2022-2023, pour atteindre 46% par rapport à la moyenne annuelle.

Afin d’anticiper les conséquences de cette situation, Ministre a souligné que le gouvernement se penche sur la mise en œuvre de nombreux projets structurants au niveau du bassin. Il s’agit notamment de la programmation de l’extension de la station de dessalement de l’eau de mer de Tarfaya et de la station de déminéralisation des eaux saumâtres d’El Ouattia et de Tan Tan; la poursuite des efforts dans le domaine de l’exploration des nappes souterraines et l’équipement de forages afin de mobiliser des ressources en eau supplémentaires et leur mobilisation pour répondre au déficit hydrique conjoncturel notamment dans les zones rurales, la réalisation des petits barrages et lacs collinaires, ainsi que la réalisation de projets de réutilisation des eaux usées traitées des villes de Dakhla et Laâyoune pour l’arrosage des espaces verts afin de réduire la pression sur les eaux conventionnelles.

Lors de ce conseil d’administration, le Plan d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau de bassin de Sakia El Hamra et Oued Eddahab a été adopté. En outre, neuf projets de conventions de partenariat et de coopération dans le domaine de l’eau, ont été approuvés. Ces conventions concernent, notamment, le développement de l’offre en eau, la mobilisation des ressources en eau, le traitement des eaux usées, la protection contre les inondations, la météorologie, ainsi que le partenariat avec des établissements universitaires.