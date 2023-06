Akhannouch inspecte plusieurs projets socio-économiques dans la province de Zagora

Le chef du gouvernement a inspecté le projet d’agrandissement, de réhabilitation et d’équipement de l’hôpital régional de Zagora, qui a bénéficié d’une enveloppe financière de 45 millions de dirhams. Cette initiative vise à améliorer les conditions d’accueil et d’hospitalisation grâce à un espace d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à augmenter le nombre d’interventions chirurgicales majeures pratiquées à l’hôpital de 25% après 8 mois et de 35% après un an.

Aziz Akhannouch a également été informé des projets en cours de réalisation, notamment l’agrandissement d’un centre de dialyse et le projet d’implantation d’une clinique multidisciplinaire privée dans la ville.

La visite a également été l’occasion de présenter la réalisation de 5 projets de petits barrages et de retenues collinaires, pour lesquels plus de 200 millions de dirhams ont été alloués, ainsi que les progrès réalisés dans la construction du barrage d’Akdz, dont les travaux sont terminés.

Une présentation a également été faite sur l’avancement des projets d’alimentation en eau potable dans le cadre du programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation 2020-2027, qui représentent un coût de plus de 82 millions de dirhams.

Le Chef du Gouvernement a été informé des principaux axes du plan régional pour l’agriculture dans le cadre de la « Génération Verte », du plan d’aménagement hydraulique agricole à Zagora, ainsi que du projet de plantation de palmiers visant à intensifier et développer l’agriculture, assurer la couverture santé des agriculteurs de la région et valoriser ce secteur.

À cette occasion, le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné l’importance des projets initiés par le gouvernement dans la province de Zagora et dans l’ensemble de la région du Drâa-Tafilalet, dans le cadre du programme gouvernemental visant à consolider les fondements de l’État social et renforcer la politique de décentralisation. Il a rappelé que le gouvernement, conformément aux directives royales sur la décentralisation, poursuit la consolidation de la régionalisation avancée en tant que projet structurant et stratégique.

Aziz Akhannouch était accompagné lors de cette visite d’une délégation ministérielle comprenant notamment le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Seddiqi, le ministre du Tourisme et de l’Industrie, de l’Économie traditionnelle et sociale et solidaire, Fatima Zahra Amour, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.